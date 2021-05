Sommernachtskonzert heuer vor 3.000 ausgewählten Gästen

Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn findet heuer vor 3.000 ausgewählten Gästen statt. Das ist die aufgrund der Coronapandemie behördlich festgelegte Höchstanzahl. Ein Teil der Sitzplätze geht an Menschen, die in der Pandemie „an vorderster Front im medizinischen Bereich“ oder in der Elementarpädagogik tätig waren, heißt es in einer Aussendung. Die restlichen Plätze erhalten Partner, die das Sommernachtskonzert am 18. Juni ermöglichen.