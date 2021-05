Federer und Titelverteidigerin Swiatek in Paris weiter

Roger Federer ist der Start in sein 80. Grand-Slam-Turnier gelungen. Der 39-jährige Schweizer setzte sich bei den French Open am Montag in der 1. Runde gegen den usbekischen Qualifikanten Denis Istomin überzeugend mit 6:2,6:4,6:3 durch. Federer kontrollierte das Geschehen bei seinem erst vierten Auftritt in dieser Saison und musste nie an seine Grenzen gehen. Für den Altstar geht es nun gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (CRO) oder Arthur Rinderknech (FRA) weiter.

Titelverteidigerin Iga Swiatek hatte an ihrem 20. Geburtstag ebenfalls keine Probleme. Die Polin gewann ihr Auftaktmatch gegen die gleichaltrige Slowenin Kaja Juvan 6:0,7:5. Swiatek schloss im ersten Satz perfekt an ihren zwei Wochen davor in Rom eingefahrenen Turniersieg an, als sie der Tschechin Karolina Pliskova im Finale kein Game gelassen hatte. Nächste Gegnerin der Turniernummer acht ist die Schwedin Rebecca Peterson. Mit Nadia Podoroska verabschiedete sich indes eine letztjährige Halbfinalistin. Die Argentinierin unterlag der Schweizerin Belinda Bencic klar mit 0:6,3:6.

In einem frühen Männer-Match des Tages gab es im Duell zweier US-Aufschlagriesen einen 7:6(2),6:3,6:4-Erfolg des 22 Asse schlagenden John Isner (Nr. 31) gegen Sam Querrey. Der als gefährlicher Außenseiter in das Grand Slam gestartete Jannik Sinner hatte hingegen einiges an Mühe, um den Franzosen Pierre-Hugues Herbert nach Satzvorsprung und dann -rückstand in 3:32 Stunden mit 6:1,4:6,6:7(4),7:5,6:4 auszuschalten. Im vierten Satz hatte der Südtiroler einen Matchball abzuwehren.