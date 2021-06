Österreichs Badegewässer mit EU-weit zweitbester Qualität

Bereits im Vorjahr lag Österreich im EU-Ranking an zweiter Stelle. In fünf EU-Ländern, darunter in Österreich, sind mehr als 95 Prozent der Badegewässer von exzellenter Qualität: EU-weiter Spitzenreiter ist Zypern, wo laut dem Bericht 100 Prozent mit höchster Stufe bewertet werden. Dahinter liegen Österreich, Griechenland (97,1 Prozent mit exzellent bewertet), Malta (96,6 Prozent) und Kroatien (95,1 Prozent). Am unteren Ende des Rankings befinden sich das - noch immer von der EU bewertete - Großbritannien, wo nur 17,2 Prozent der Gewässer die höchste Qualität erreichten, Polen (22,1 Prozent) und die Slowakei (56,3 Prozent).