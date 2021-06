Justizministerium kontert auf Vorwürfe von VP-Hanger

Scharfe Gegenreaktionen aus dem Justizministerium hat sich ÖVP-U-Ausschuss-Fraktionsführer Andreas Hanger, am Dienstag einhandelt, weil er in einer Pressekonferenz „Fehlleistungen“ von Staatsanwälten anprangerte - bei den Aktenlieferungen der WKStA und vorgeblich zu Unrecht unterlassene Ermittlungen gegen einen SPÖ-Politiker. Das Büro der Justizministerin wies „Einschüchterungsversuche“ gegen einzelne Beamte „aufs Schärfste zurück“.

Zwei solcher vermeintlicher Fehlleistungen brachte er vor: Oberstaatsanwalt Matthias Purkart von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) - der entscheide, was an den U-Ausschuss geliefert werde - warf er „politische Befangenheit“ vor. Die Chatnachricht von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian (SPÖ) an ÖBAG-Chef Thomas Schmid mit dem Text „Jetzt next Step. Deine Bestellung und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben“ habe Purkart als nicht „abstrakt relevant“ eingestuft und daher nicht übermittelt. Das sei „unglaublich“, forderte Hanger Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf, tätig zu werden.