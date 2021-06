Corona-Testsystem an Schulen bleibt bis zu Ferienbeginn

Das Corona-Testsystem an den Schulen wird bis zum Ferienbeginn weiter bestehen bleiben. Über das Vorgehen ab Beginn des kommenden Schuljahrs ist noch nicht entschieden, meinte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Im Endeffekt werde dies vor allem von den Infektions- und Inzidenzzahlen abhängig sein.

Derzeit muss an den Schulen grundsätzlich dreimal die Woche ein Nasenbohrertest absolviert werden, um am Unterricht teilnehmen zu können. Außerdem gilt die 3G-Regel: Ausnahmen gibt es also für geimpfte und genesene Schüler sowie solche, die sich an anderen befugten Stellen einem PCR- oder Antigentest unterziehen.