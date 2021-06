Bruckner Orchester Linz mit drei Open-Air-Konzerten im Juli

Zu drei Konzerten unter freiem Himmel geht das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner im Juli in Oberösterreich auf‘s Land. Am Hochficht im Mühlviertel (Dienstag, 6. Juli, Talstation des Skigebiets), in Hinterstoder (Freitag, 9. Juli, im Zieleinlauf der Weltcupstrecke) und im Stift Reichersberg (Donnerstag, 15. Juli 2021, Innenhof des Stiftes) werden u.a. Werke von Mozart, Brahms, Rossini, Schubert und Johann Strauss gespielt.

Mit dem Programm will das Orchester „Lebensfreude an unüblichen Konzertorten“ vermitteln, betonte Chefdirigent Poschner am Dienstag bei einem Pressegespräch in Linz. Es seien nach der „kulturellen Fastenzeit“ Konzerte für die ganze Familie, so Poschner. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach von einer lange überlegten Maßnahme. Das Bruckner Orchester werde von Oberösterreich und seiner Bevölkerung getragen. Jetzt sei dieser Aufbruch, im Land unterwegs zu sein möglich.