Yitzhak Herzog neuer israelischer Staatspräsident

Inmitten einer politischen Umbruchsituation hat Israels Parlament den früheren Oppositionsführer Yitzhak (Isaac) Herzog zum Staatspräsidenten gewählt. Der 60-Jährige gewann am Mittwoch mit 87 zu 26 Stimmen gegen die 67 Jahre alte Lehrerin und Aktivistin Miriam Peretz. Herzog übernimmt am 9. Juli das Amt des bisherigen Präsidenten Reuven Rivlin. Die Wahl geschah kurz vor einer erwarteten Ablösung des langjährigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu.

Herzog kündigte an, „Präsident aller Israelis“ zu sein und sich für eine Einheit in dem gespaltenen Land einzusetzen. „Jetzt ist die Zeit, Brücken zu bauen.“ Er werde weltweit gegen Antisemitismus und Israel-Hass kämpfen, sagte der ehemalige Rivale des amtierenden Ministerpräsidenten Netanyahu. Als Chef der Arbeiterpartei hatte Herzog im Jahr 2015 die Parlamentswahl gegen Netanyahu verloren.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sandte Glückwünsche an Herzog. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit seiner Unterstützung die sehr freundschaftlichen bilateralen Beziehungen unserer Länder fortsetzen und weiter vertiefen können“, betonte Van der Bellen am Mittwoch auf Twitter. Er übermittle seine „besten Wünsche für die erfolgreiche Erfüllung der wichtigen Aufgaben, die vor uns liegen“. NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter ergänzte: „Israel befindet sich gerade in einer Situation des politischen Umbruchs und der Präsident spielt gerade bei Regierungsbildungen eine wichtige Rolle.“