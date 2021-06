Wiener Gespräche zu Iran-Atomabkommen gehen weiter

Die Wiener Gespräche über eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) werden am heutigen Mittwochnachmittag wieder aufgenommen. Dies teilte der Auswärtige Dienst der EU (EAD) mit. Zuletzt standen die Zeichen wieder verstärkt auf Konfrontation. Der Iran verfügt nämlich laut einer Schätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über 2,4 Kilogramm an fast waffentauglichem Uran - fast 16 mal so viel wie das Atomabkommen erlaubt.