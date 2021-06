Eltern in Niederlanden fordern von Tiktok Entschädigung

Eine ähnliche Klage wie jetzt in den Niederlanden hatten im April Kinderrechtsaktivisten in Großbritannien initiiert. Ende Mai hat die EU-Kommission eine Überprüfung der Geschäftspraktiken von Tiktok angekündigt. Nach einer Warnung des Europäischen Verbraucherverbands (BEUC) über Verstöße gegen EU-Verbraucherrechte sei ein formeller Dialog mit Tiktok gestartet worden, teilte die EU-Kommission am 28. Mai mit. Als „besorgniserregende Praktiken“ von Tiktok nannte sie unter anderem „aggressive Werbetechniken, die auf Kinder abzielen“.