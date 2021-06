Ölraffinerie in Teheran in Flammen

In einer Ölraffinerie in der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Mittwoch zu einem Großbrand gekommen. Einsatzkräfte konnten nach zwei Stunden das Feuer unter Kontrolle bringen, wie ein Sprecher der Anlage dem Staatssender IRIB sagte. Tote und Verletzte gab es demnach nicht. Die Raffinerie Shahid Tondgujan im Süden der Hauptstadt werde wohl eine Weile stillgelegt werden.