Österreich reist ohne Lazaro zum EM-Test nach England

Österreichs Fußball-Nationalteam muss im EM-Test gegen England am Mittwochabend auf Valentino Lazaro verzichten. Der Flügelspieler reist aufgrund einer drohenden mehrtägigen Quarantäne bei einer Einreise auf der britischen Insel nicht mit der Mannschaft. Lazaro hatte nach Saisonende Trainingseinheiten in Dubai absolviert. Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen auf einer Liste von Ländern, für die bei einer Einreise nach Großbritannien eine Quarantäne notwendig ist.

Wie der ÖFB bekannt gab, habe man sich mit Verweis auf die isolierte Reisetätigkeit und die engmaschigen Tests um eine Sondergenehmigung bemüht. Diese wurde jedoch nicht erteilt. Lazaro wird bis zur Rückkehr des Nationalteams nach Wien am Donnerstag damit vorerst beim U21-Team mittrainieren, das derzeit im Burgenland einen Lehrgang absolviert. Gegen England muss Teamchef Franco Foda am Mittwoch in Middlesbrough auch auf den noch nicht fitten Marko Arnautovic verzichten. Karim Onisiwo ist ebenso angeschlagen.