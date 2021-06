Von Salzburg zu AEK: Torhüter Stankovic sucht neue Aufgabe

Der 28-Jährige befand sich seit Montag in Athen, nach der Absolvierung der obligatorischen medizinischen Tests stand dem Transfer nichts mehr im Weg. Stankovic war bei Salzburg eigentlich noch bis Juni 2023 unter Vertrag. „Nach so vielen Jahren habe ich jetzt aber Lust, etwas Neues zu sehen und Erfahrungen in einem anderen Land, in einer neuen Liga zu machen“, sagte er in einer Salzburger Aussendung.