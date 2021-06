ÖFB-Team weitgehend pro Corona-Impfung eingestellt

Mit dem Fortschreiten der Corona-Impfkampagne bekommen auch immer mehr Profi-Fußballer die Möglichkeit, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen. Nicht alle machen von dieser Gelegenheit Gebrauch. So herrschte etwa rund um die Impfungen bei Österreichs EM-Gruppengegner Niederlande Aufregung, weil sechs Spieler - darunter Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt und Wolfsburg-Stürmer Wout Weghorst - die Injektion verweigerten.

Der ÖFB verzichtete auf eine Durchimpfung seines EURO-Kaders. Laut Teamarzt Michael Fiedler wollte man nicht das Risiko eingehen, dass Kicker an Nebenwirkungen laborieren und dadurch wertvolle Trainingszeit verlieren. Das ändert nichts daran, dass so manches Kadermitglied, organisiert über den jeweiligen Verein, schon vor der Ankunft im EM-Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf ein Vakzin erhalten hat.