Hard gewinnt ersten Liga-Finalkrimi gegen Fivers 28:27

Der HC Hard hat den ersten Schritt zum Handball-Meistertitel in der spusu Liga gemacht. Die Vorarlberger behielten am Mittwoch in einer spannenden Partie gegen die Fivers Margareten dank eines Siebenmeters in der letzten Sekunde mit 28:27 die Oberhand und stellten in der „best-of-three“-Serie auf 1:0. Die Wiener müssen damit am Montag (19.30 Uhr) in der Hollgasse gewinnen, um ein Entscheidungsspiel in Hard zu erzwingen sowie auch die Chance auf das nationale Triple zu wahren.