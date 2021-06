ÖFB-EM-Gegner Niederlande gegen Schottland 2:2

Österreichs Fußball-EM-Gegner Niederlande hat am Mittwoch im Testspiel in Faro gegen Schottland ein 2:2 erreicht. Doppeltorschütze für die „Oranjes“ war Memphis Depay (17., 89.). Jack Hendry (11.) und Kevin Nisbet (64.) trafen für die Schotten, die wegen eines Corona-Verdachtsfalls vorsichtshalber auf sieben Spieler verzichteten und Österreich im März in der WM-Qualifikation ebenfalls ein 2:2 abgetrotzt hatten.

Der letzte EURO-Test des Europameisters von 1988 steigt am Sonntag gegen Georgien. Deutschland musste sich ebenfalls mit einem Remis begnügen - am Innsbrucker Tivoli gab es gegen Dänemark beim Comeback von Thomas Müller und Mats Hummels ein 1:1. Beim vorletzten DFB-Probelauf brachte Florian Neuhaus die deutsche Mannschaft in Führung. Der Gladbach-Profi nutzte in der 48. Minute eine Konfusion in der dänischen Abwehr.

Beim Ausgleich von Yussuf Poulsen konnte auch Hummels den RB-Angreifer nicht am Torschuss hindern. Die DFB-Auswahl war einem Sieg allerdings näher: Serge Gnabry traf die Latte (44.), Joshua Kimmich die Stange (77.). Die Dänen hatten im März Österreich in der WM-Qualifikation in Wien 4:0 geschlagen.