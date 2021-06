Obamas produzieren politische Animationsserie für Kinder

Michelle und Barack Obama bringen mit ihrer Produktionsfirma Higher Ground eine Animationsserie für Kinder mit einer politischen Botschaft heraus. Für „We The People“ hätten er und seine Frau einige ihrer Lieblingskünstler und großartige Animatoren gewinnen können, schrieb Ex-Präsident Obama am Mittwoch auf Twitter. Das Ergebnis sei viel besser als das Material, das sie einst in der Schule gehabt hätten.