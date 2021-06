Innenminister erwartet heuer 20.000 Asylanträge

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geht davon aus, dass es heuer rund 20.000 Asylanträge geben wird und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Von Jänner bis April hat es demnach 6.518 Ansuchen gegeben, wobei Syrien mit 2.952 Anträgen an der Spitze der Herkunftsländer liegt. Entsprechende Zahlen legte der Ressortchef dem Innenausschuss vor. Halten Nehammers Prognosen, so dürfte im Gesamtjahr 2021 der höchste Wert seit 2017 erreicht werden.