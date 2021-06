IVF-Pionier Wilfried Feichtinger tot

Österreichs In-Vitro-Fertilisations-Pionier Wilfried Feichtinger ist Donnerstag früh nach langer schwerer Krankheit im 71. Lebensjahr im Kreise seiner Familie in Perchtoldsdorf verstorben. Dass teilte seine Pressebetreuerin in einer Aussendung mit. Feichtinger wurde am 19. Oktober 1950 in Wien geboren und galt international als Pionier der Reproduktionsmedizin. Seine medizinische Karriere begann er mit dem Studium an der medizinischen Fakultät in Wien.