Djokovic und Federer bei French Open in 3. Runde

Der topgesetzte Novak Djokovic und Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer sind am Donnerstag bei den Tennis-French-Open in die dritte Runde eingezogen. Der Serbe Djokovic besiegte den Uruguayer Pablo Cuevas 6:3,6:2,6:4, der Schweizer Federer bewältigte die Herausforderung des Kroaten Marin Cilic mit 6:2,2:6,7:6(4),6:2. Die bei den Frauen Topgesetzte musste hingegen aufgeben, für die Australierin Ashleigh Barty ging es gegen die Polin Magda Linette bei 1:6:2:2 nicht mehr.

Barty hatte 2019 in Roland Garros ihr erstes Major-Turnier gewonnen und den Event 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie ausgelassen. Die 25-Jährige hat eine Hüftverletzung, hatte aber auch Knöchelprobleme. Die als Nummer 4 gesetzte US-Amerikanerin Sofia Kenin wiederum besiegte ihre Landsfrau Hailey Baptiste mit 7:5,6:3. Letztere hatte die Vorarlbergerin Julia Grabher in Qualifikationsrunde drei nach 3:6,1:4-Rückstand besiegt und deren erste Major-Hauptfeld-Teilnahme verhindert.

Djokovic schloss sein Match mit einem Ass ab. Er steht ohne Satzverlust in der Runde der letzten 32, in der er auf den Litauer Ricardas Berankis trifft. „Ich spiele gut, fühle mich großartig“, sagte Djokovic nach der Partie, in der er 31 Winner geschlagen hat. „Ich bin bereit, tief in dieses Turnier vorzudringen. Aber ich nehme es Match nach Match. Bisher war es von mir mit hoher Qualität.“