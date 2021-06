Putin spricht beim St. Petersburger Wirtschaftsforum

Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum am Freitag mit Unternehmern und mit Vertretern der Weltpresse treffen. In einer Rede werde sich der 68-Jährige auch zur wirtschaftlichen und sozialen Lage Russlands äußern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei einem Podiumsgespräch, zu dem sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) per Video zuschalten lässt, soll sich Putin zu Fragen der internationalen Politik äußern.

Nachdem das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum - kurz SPIEF - im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, steht es in diesem Jahr unter dem Motto „Wieder zusammen: Wirtschaft in der neuen Realität“. Gastland ist in diesem Jahr das Emirat Katar, in dem im kommenden Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird.