NBA-Champion Los Angeles Lakers im Play-off ausgeschieden

Die Los Angeles Lakers sind bereits in der ersten Runde der NBA-Play-offs ausgeschieden. Der Meister der vergangenen Saison unterlag den Phoenix Suns am Donnerstag zu Hause 100:113 und verlor die „best of seven“-Serie damit 2:4. Die Lakers sind das erst sechste Team in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt, das als Titelverteidiger in der ersten Runde unterliegt.