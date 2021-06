Zwei Tote und fünf Verletzte bei Unfall in Oberösterreich

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten und fünf zum Teil schwer Verletzten Donnerstagnachmittag in Saxen im Bezirk Perg hat die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag Details veröffentlicht. Das Unglück passierte bei der Ausfahrt einer Liebhabergruppe von Oldtimer-Mofas aus dem Innviertel. Ein Pkw fuhr ungebremst in diese.

Die Gruppe bestand demnach aus acht Mofa-Lenkern, die von einem Servicefahrzeug mit Ersatzteilen und dem Gepäck begleitet wurden. Gegen 16.40 Uhr standen alle für einen Zwischenstopp auf der B3 an der Zufahrt zu einem Bauernhof. Sie befanden sich an einem geraden Straßenabschnitt, der aus allen Richtungen gut einsehbar ist. In diesem Augenblick kam ein mit seinem Pkw die Stelle passierender 64-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Perg aus vorerst ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr ungebremst in die Gruppe der Mopedlenker. Sieben von ihnen wurden vom Auto voll erfasst und durch die Luft in das angrenzende Kornfeld geschleudert. Auch der Wagen fuhr ebenfalls in das Kornfeld weiter, wo er nach etwa 25 Meter zum Stillstand kam.