Schönborn denkt an Religionsatlas

Kardinal Christoph Schönborn denkt einen Religionsatlas als Alternative zur „Islam-Landkarte“ an. In einem Kommentar für die Tageszeitung „Heute“ fragt er sich, warum eine Religion „herausgepickt“ worden sei. Der vorbildliche Religionsfrieden in Österreich basiere auf gegenseitigem Vertrauen, auf Dialog und Wertschätzung. Die Grünen planen indes einen „Runden Tisch“ zur Landkarte.