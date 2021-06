Heiner Goebbels lässt bei den Festwochen die Sprache tanzen

Das Ganze passiert in einem Raum, der in erster Linie groß und weit ist: Die Bühne in der Halle E des Museumsquartiers wird zunächst von einem dunklen Nichts beherrscht. Darin sind nur die zu beiden Seiten postierten offenen Klaviere von Hermann Kretzschmar und Ueli Wiget des Ensembles Modern zu sehen sowie eine mittig, aber weiter hinten errichtete Schaltzentrale mit allerlei Gerätschaften, vor allem Mikrofonen unterschiedlichster Art. Drei verschiebbare Wandelemente treten erst später in Aktion und dienen der Einengung, aber auch der Klangerzeugung - wie so vieles an diesem Abend.