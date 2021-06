Weit und breit kein Gegenkandidat zu Kickl

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will den blauen Chefsessel rasch übernehmen. Drei Tage nach dem Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer ist auch kein aussichtsreicher Gegenkandidat in Sicht. Am Montag wird das Bundesparteipräsidium dazu eine Sitzung abhalten. Die oberösterreichische FPÖ, die gegen Kickl ist, spielt aber noch auf Zeit. Der oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek spricht sich in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ gegen einen „Hüftschuss“ aus.

Die Landesgruppen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland signalisierten offen Unterstützung für Kickl. Haimbuchner hingegen, der sich immer hinter Hofer gestellt hatte, sagte am Mittwoch, dass er für Kickl „nach derzeitiger Sicht eine offensive Unterstützung nicht kundtun“ würde: „Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, aber wenn es dann so ist, wie es ist, wird man es akzeptieren.“ Seine Unterstützung hänge nicht in erster Linie an Personen, sondern an inhaltlichen Anforderungen, so Haimbuchner in den „OÖNachrichten“. „Einem Bundesparteiobmann der FPÖ muss es gelingen, verschiedene Ansichten und politische Zugänge vom Burgenland bis nach Vorarlberg zu einen und konstruktiv zu kanalisieren.“