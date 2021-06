Förderunterricht wird nicht überall gleich stark genutzt

Am höchsten war der Anteil abgerufener Stunden nach Angaben der Bildungsdirektionen in Wien und Kärnten (je 70 Prozent), Oberösterreich (69), Salzburg (66), Vorarlberg (65) und in der Steiermark (61). Weit geringer war er im Burgenland und Niederösterreich mit jeweils 48 Prozent und in Tirol (33 Prozent). Allerdings könnten all diese Werte mittlerweile angesichts der veränderten Bedingungen (Ende des Lockdowns, Ende des Schichtbetriebs, längere Zeit für Vorbereitung durch die Schulen) weiter gestiegen sein, betont man im Bildungsministerium gegenüber der APA.