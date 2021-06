Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren gestorben

Die österreichische Autorin Friederike Mayröcker ist am heutigen Freitag im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit. Mayröcker war erst kürzlich für ihr letztes Buch „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen. Mayröcker zählte zu den am höchsten dekorierten heimischen Schriftstellern, ihr umfangreiches wie eigenwilliges Werk wuchs bis zuletzt.