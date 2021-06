Weit und breit kein Gegenkandidat zu Kickl

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will den blauen Chefsessel rasch übernehmen. Drei Tage nach dem Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer ist auch kein aussichtsreicher Gegenkandidat in Sicht. Am Montag wird das Bundesparteipräsidium dazu eine Sitzung abhalten. Die oberösterreichische FPÖ, die gegen Kickl ist, spielt aber noch auf Zeit. Der oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek spricht sich in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ gegen einen „Hüftschuss“ aus.

Es brauche einen Obmann, der alle parteiinternen Gruppen eine und dann für viele Jahre Chef bleibe. Die Suche danach könnte nach Ansicht Deimeks auch bedeuten, dass der Parteitag eventuell erst im Herbst stattfindet und damit nach der Landtagswahl in Oberösterreich. „Ich denke, für eine Entscheidung dieser Tragweite sollte man sich entsprechend Zeit nehmen“, wird auch FP-Landesparteichef Manfred Haimbuchner in den „OÖNachrichten“ zitiert.

Auf eine rasche Entscheidung drängten am Freitag hingegen die Landesparteien aus Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland. Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger plädierte für eine Designierung Kickls als künftiger Parteichef schon bei der Präsidiumssitzung am Montag. „Wir sollten keine Zeit verlieren. Acht von neun Landesparteien haben sich für Herbert Kickl ausgesprochen“, sagte Abwerzger der APA und richtete den oberösterreichischen Parteifreunden aus: „Es gibt neun Landesparteien - und nicht nur eine“. Es gelte nun so schnell wie möglich eine handlungsfähige Bundespartei sicherzustellen. Die Kür Kickls auf einem Bundesparteitag sollte dann „innerhalb kürzester Zeit“ erfolgen - also noch im Juni oder Anfang Juli. Es würde ihn übrigens „sehr freuen“, wenn Innsbruck als Ort für den Bundesparteitag ausgewählt werde - dort hatte sich 1986 Jörg Haider an die Spitze der Partei „geputscht“.

Auch der burgenländische Landesparteiobmann Alexander Petschnig sprach sich für eine „möglichst rasche“ Entscheidung für einen neuen Parteichef aus. Er werde sich auch für einen baldigen Bundesparteitag starkmachen, Verzögerungen halte er „nicht für klug. Mir ist nicht bewusst, was das bringen soll aus Sicht der Bundespartei und um die geht es schließlich“, betonte Petschnig auf APA-Anfrage. Ähnlich die Salzburgerin Marlene Svazek: „Die Partei ist zwar voll handlungsfähig, braucht aber wieder einen gewählten Obmann und das so bald wie möglich.“ Und auch der geschäftsführende Kärtner Obmann Erwin Angerer plädierte für eine rasche Entscheidung: „Man sollte alle möglichen Varianten überlegen, aber eine Entscheidung nicht zu lange hinausschieben“, verwies Angerer auch darauf, dass man für etwaige Nationalratswahlen gewappnet sein müsse. Bis Herbst zu warten, würde Angerers Gefühl nach zu lange dauern. In der Kärntner Landespartei sei es zwar „kein Geheimnis“, dass es auch kritische Stimmen gegen Kickl gibt: „Aber ich spüre schon, dass in Kärnten eine Mehrheit für Herbert Kickl gegeben ist.“

Jetzt eines von 10 air up® Startersets gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Aktuell führt statutengemäß der Wiener Nationalratsabgeordnete Harald Stefan die Partei, weil er der älteste Obmann-Stellvertreter ist. Am Montag wird im Parteipräsidium beraten, ob Kickl schon als Nachfolger designiert wird oder es noch andere Kandidaten gibt. Dass die Zeichen auf Kickl stehen, bestätigte Stefan in dem Artikel: „Bis jetzt hat sich sonst noch keiner bei mir gemeldet.“

Absagen gab es einige: Haimbuchner bekräftigte, angesichts der Landtagswahl am 26. September nicht zur Verfügung zu stehen. Auch seine Kollegen aus Wien und der Steiermark, Dominik Nepp und Mario Kunasek, die als Kandidaten gehandelt worden waren, haben abgesagt.

Auch Niederösterreichs FP-Chef Udo Landbauer nahm sich am Freitag aus dem Spiel. „Ich selbst habe keine Ambitionen“, betonte er auf APA-Anfrage. „Mein Fokus liegt alleine auf der Obmannschaft in Niederösterreich, wo es ein klares Ziel gibt, nämlich die Absolute der ÖVP zu brechen.“ Von einem Hinauszögern der Chef-Frage im Bund hält Landbauer indes nichts, er forderte vielmehr eine möglichst rasche Klärung ohne monatelange Personaldebatten: „Das sind wir auch unseren Wählern und Funktionären schuldig.“

Landbauer waren zuletzt Ambitionen auf die Spitzenposition der Freiheitlichen im Bund nachgesagt worden. Der gestern nicht erreichbare Generalsekretär Michael Schnedlitz ist für manche noch eine Variante. Wen die niederösterreichische Landesgruppe unterstützt, blieb vorerst weiter offen. Kickl gilt jedenfalls als wohlgelitten - der Purkersdorfer trat bei der jüngsten Nationalratswahl auch als niederösterreichischer Spitzenkandidat an.