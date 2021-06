UN-Warnung vor Anstieg globaler Bodenverschmutzung

Pestizide, Weichmacher, Dioxine, Plastik und synthetische Polymere: Die Vereinten Nationen (UN) warnen vor einer weiteren Verschmutzung der Böden und der Gefahren dadurch für die Menschen. Bodenverschmutzung sei vielleicht unsichtbar für das menschliche Auge, aber sie schade den Lebensmitteln, dem Wasser und der Luft, erklärte die Direktorin des UN-Umweltprogramms UNEP, Inger Andersen, in einem am Freitag in Rom veröffentlichten Bericht.