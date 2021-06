UN warnt zum Weltumwelttag vor dem „Point of no Return“

Am 4. Juni 1972 ist die erste UN-Konferenz zum Thema Umwelt in Stockholm ausgetragen worden und seither wird der Weltumwelttag begangen. „Wir stehen vor einem dreifachen Umweltnotstand“, hielt UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Botschaft anlässlich der 49. Begehung diese Tages fest. Guterres nannte den Verlust der Artenvielfalt, Klimawandel und die „stark zunehmende“ Verschmutzung. Mit hoher Geschwindigkeit würden wir alle auf den „Point of no Return“ zusteuern.

Einen Beitrag aus Österreich um Weltumwelttag liefert die Österreichische Hagelversicherung. Der morgige Weltumwelttag soll uns bewusstmachen, „wie wir Menschen täglich mit unserer Umwelt umgehen und wertvollen Lebensraum fahrlässig zerstören“, hieß es in einer Aussendung der Versicherung. In den vergangenen 25 Jahren seien in Österreich 150.000 Hektar beste Agrarflächen durch Verbauung vernichtet worden, was der Größe der gesamten Agrarfläche des Burgenlandes entspreche. Gegenwärtig würden täglich 13 Hektar (= 20 Fußballfelder) verbaut, obwohl Österreich sich zum Ziel gesetzt habe, nur 2,5 Hektar täglich zu verbauen. „Wenn wir also so weitermachen wie in den letzten zehn Jahren, haben wir in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr. Und das dürfen wir nicht zulassen“, warnte Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung daher.