Kabarettdiva Lisa Eckhart mit neuem Programm und altem Label

Konventionell war Österreichs dunkle Kabarettdiva Lisa Eckhart noch nie. Das hat sich auch in der Pandemie nicht geändert. So wird die 28-jährige Bestsellerautorin („Omama“) am Abend im Wiener Freiluft-Theater im Park unter dem Titel ihres alten Programms „Die Vorteile des Lasters“ zu erleben sein. Doch unter der altbekannten Hülle versteckt sich ein weitgehend neuer Kern. So hat die in Leipzig lebende Bühnenkünstlerin Corona für eine Neujustierung ihrer Pläne genutzt.