Schönborn denkt an Religionsatlas

Kardinal Christoph Schönborn denkt einen Religionsatlas als Alternative zur „Islam-Landkarte“ an. In einem Kommentar für die Tageszeitung „Heute“ fragt er sich, warum eine Religion „herausgepickt“ worden sei und erkennt einen „Generalverdacht“. Während Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer ein Ende des Projekts empfiehlt, sprach sich Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) für eine Fortführung aus.

Die Ressortchefin versicherte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die Karte nach einem Wechsel des IT-Betreibers wieder voll verfügbar sein werde. Sie trage auf wissenschaftlicher Basis dazu bei, Transparenz zu schaffen und „die Trennlinie zwischen der Religion des Islam und der gefährlichen Ideologie des politischen Islam als Nährboden für Extremismus und Parallelgesellschaften klar zu ziehen“. Sie werde sich nicht beirren lassen und Schluss machen mit dem „Zudecken und Verschleiern“. Auch Projektbetreiber Ednan Aslan sieht das Projekt nicht am Ende sondern am Anfang, wie er auf ORF3 betonte.