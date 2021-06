Staatsanwaltschaft ermittelt nach Chemieunfall in Hallein

Nach einem Chemieunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau), bei dem am Mittwoch ein Mitarbeiter ums Leben gekommen und Schwefeldioxid ausgetreten war, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannte Täter eingeleitet. Zur Klärung der Unfallursache seien zwei Sachverständige bestellt worden, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Elena Haslinger am Freitagnachmittag zur APA.