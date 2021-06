Titelverteidiger Nadal und Swiatek in Paris im Achtelfinale

Die beiden Titelverteidiger Iga Swiatek und Rafael Nadal stehen bei den French Open im Achtelfinale. Die Polin Swiatek gewann am Samstag in Paris gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 7:6(4),6:0 und hat im Stade Roland Garros nun 20 Sätze in Serie gewonnen. Nadal setzte sich gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:3,6:3,6:3 durch. Der Spanier strebt beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison seinen 14. Titel an, er trifft nun auf dem Italiener Jannick Sinner.

Novak Djokovic qualifizierte sich ohne Satzverlust für das Achtelfinale des mit 34,37 Mio. Euro dotierten Turniers. Der topgesetzte Serbe ließ dem Litauer Ricardas Berankis wie erwartet keine Chance und siegte mit 6:1,6:4,6:1. Er trifft nun auf Überraschungsmann Lorenzo Musetti (ITA). Bei den Frauen kämpfte sich die als Nummer 4 gesetzte Vorjahresfinalistin Sofia Kenin mit einem Dreisatz-Sieg über US-Landsfrau Jessica Pegula in ihr drittes Paris-Achtelfinale.

Djokovic bedankte sich gleich bei den Fans, gerade in Corona-Zeiten. „Es ist eine Freude, endlich wieder Zuschauer dabeizuhaben“, meinte der Serbe im Interview auf dem Court, das er komplett auf Französisch gab. „Die Bedingungen waren ganz anders als sonst, der Ball ist höher abgesprungen“; meinte der „Djoker“. Es sei nicht ganz so einfach gewesen wie es vielleicht ausgeschaut habe.

Bei den Frauen ging inzwischen der Exodus der Gesetzten auch am Samstag weiter. Mit der als Nummer 5 gesetzten Ukrainerin Elina Switolina musste sich eine weitere Mitfavoritin schon vor dem Achtelfinale verabschieden. Switolina verlor gegen die als Nummer 33 gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova in der dritten Runde glatt mit 3:6,2:6. Krejcikova hatte sich mit dem Titel in Straßburg perfekt für Paris aufgewärmt. Sie trifft nun auf die US-Amerikanerin und Ex-US-Open-Siegerin Sloane Stephens. Letztere nahm Krejcikovas Landsfrau, die als Nummer 18 gesetzte Karolina Muchova, mit 6:3,7:5 aus dem Bewerb.

Jetzt eines von 10 air up® Startersets gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Damit sind nur noch die zuvor angesprochene Kenin (4), Serena Williams (USA-7) und Topfavoritin und Titelverteidigerin Iga Swiatek (POL-8) aus den Top Ten im Bewerb. Die 22-jährige Kenin hatte am Samstag mit ihrer Landsfrau Pegula (Nr. 28) beim 4:6,6:1,6:4 allerdings einige Mühe, ehe sich die Australian-Open-Siegerin 2020 nach fast zwei Stunden durchsetzte. Kenin steht damit zum dritten Mal en suite im Achtelfinale von Roland Garros.