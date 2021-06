Kanada und Finnland bestreiten wie 2019 WM-Finale

Die Eishockey-WM in Riga erfährt die Final-Neuauflage von 2019 zwischen Kanada und Finnland. Die Kanadier setzten sich am Samstag 4:2 (1:1,1:0,2:1) gegen die USA durch, Finnland zog mit einem knappen 2:1 (2:0,0:1,0:0) gegen Deutschland nach. Die Finnen hatten sich im letzten WM-Endspiel vor zwei Jahren in Bratislava 3:1 und zuletzt in der Vorrunde (3:2 im Penaltyschießen) gegen Kanada durchgesetzt. Gold und Silber werden am Sonntag (19.15 Uhr) vergeben, Bronze ab 14.15 Uhr.