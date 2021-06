Demo in Budapest gegen Bau einer chinesischen Elite-Uni

Gegen den Bau eines Campus der chinesischen Fudan-Universität in Budapest haben am Samstag Tausende Menschen vor dem ungarischen Parlament protestiert. Die Demonstranten wollen erreichen, dass der ungarische Ableger der Shanghaier Elite-Uni nicht gebaut wird. Mit Fahnen, Transparenten und den Rufen „Orban, hau ab“ zogen sie durch die Hauptstadt zum Kossuth-Platz. Der Aktion schlossen sich Vertreter aller Oppositionsparteien an.

Der Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony, der bei den Parlamentswahlen 2022 als gemeinsamer Kandidat der Opposition gegen den rechtsnationalen Premier Viktor Orban antreten will, betonte: Man demonstriere nicht gegen die Menschen in China, nicht gegen China, „obwohl uns Welten trennen hinsichtlich Menschenrechte und Demokratie“, nicht gegen die in Ungarn lebenden Chinesen. „Was wir wollen, ist die Studentenstadt, was wir nicht wollen, ist die mit Steuergeldern gebaute chinesische Universität.“ Auf dem Gelände am Donauufer, wo jetzt der Fudan-Campus geplant ist, sollte ursprünglich eine „Studentenstadt“ mit kostengünstigen Studentenheimen entstehen. Diese soll nach den aktuellen Plänen deutlich verkleinert realisiert werden.