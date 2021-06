Ex-Landeshauptmann Niessl: SPÖ hat „Potenzial nach oben“

Dass das Verhältnis der burgenländischen SPÖ mit der Bundespartei hingegen unter seinem Nachfolger Hans Peter Doskozil nicht das beste sein dürfte, erklärt Niessl damit, dass „es leider in der Vergangenheit durch verschiedene Äußerungen nicht optimal gelaufen ist“. Eine politische Partei bestehe nicht aus einer Meinung, dies wäre für die Demokratie nicht förderlich: „Aber wenn die SPÖ erfolgreich sein will, muss es ein Miteinander geben und man muss Meinungen zulassen, die vielleicht anders sind.“ Konkret auf mitunter scharfe Aussagen des nunmehrigen Landesparteivorsitzenden Doskozil gegen Rendi-Wagner angesprochen, meinte Niessl: „Es ist ja mit dem Landeshauptmann Doskozil auch nicht sehr fein umgegangen worden in der Vergangenheit. Aber es geht nicht darum, sich gegenseitig Schuld zu geben. Wenn man erfolgreich sein will, muss man gemeinsam in die Zukunft blicken.“