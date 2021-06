Mann bei Autounfall in Steiermark durch Holzteile getötet

In Sankt Gallen (Bezirk Liezen) ist in der Nacht auf Sonntag ein Pkw auf der Erblandesstraße ein Pkw auf der regennassen Fahrbahn von der Straße abgekommen und in ein Holzgeländer gefahren. Massive Holzteile drangen dabei in das Fahrzeug ein. Das kostete dem 33-jährigen Beifahrer das Leben, wie die Polizei informierte. Der Lenker und eine weitere Person auf der Rückbank wurden schwer verletzt.