Trump deutet Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 an

Bei seinem ersten großen Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus im Jänner hat der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump den US-Experten für ansteckende Krankheiten, Anthony Fauci, angegriffen, von China Reparationen verlangt und die Untersuchung seiner Finanzen als Hexenjagd angeprangert. Bei seiner Rede auf dem Parteitag der Republikaner in Greenville in North Carolina deutete Trump außerdem seine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 an.

Trump forderte China in seiner Rede auf, für den Umgang mit dem Coronavirus 10 Billionen US-Dollar (8,25 Mrd. Euro) an Reparationen an die Vereinigten Staaten und die Welt zu zahlen. Auch sollten die Länder der Welt ihre Schulden an China nicht zurückzahlen.