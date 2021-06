Mit Orden ausgezeichnete Landminen-Spürratte geht in Pension

Knapp neun Monate nach ihrer Auszeichnung mit dem höchsten britischen Tierorden für Tapferkeit ist die Landminen-Spürratte Magawa in den Ruhestand getreten. Die ursprünglich aus Tansania stammende Gambia-Riesenhamsterratte hatte während ihrer fünfjährigen Karriere als Schnüffler geholfen, ein 225.000 Quadratmeter großes Gebiet von Minen in Kambodscha zu säubern, wie die belgische Hilfsorganisation Apopo am Samstag mitteilte.