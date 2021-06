Ötztalstraße in Tirol bleibt Sonntag nach Felssturz gesperrt

Nach einem massiven Felssturz Samstagabend zwischen Zwieselstein und Untergurgl bleibt die Ötztalstraße (B186) in Tirol zumindest am Sonntag weiter komplett gesperrt. Dies sagte ein Polizeisprecher der APA. Wann und inwieweit wieder geöffnet werden könne, sei vorerst unklar. Sonntagvormittag fand eine Begehung der dortigen „Leckbach Galerie“ statt, die durch den Felssturz beschädigt wurde. Auch entsprechende Arbeiten an der Galerie hatten begonnen.