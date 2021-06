Zidansek erste Slowenin in einem Major-Viertelfinale

Tamara Zidansek hat am Sonntag als erste Slowenin überhaupt das Viertelfinale bei einem Major-Tennis-Turnier erreicht. Die 23-jährige Nummer 85 im WTA-Ranking besiegte in der vierten French-Open-Runde in Paris die ebenfalls ungesetzte Rumänin Sorana Cirstea mit 7:6(4),6:1 und ist überhaupt erste Viertelfinalistin im diesjährigen Event in Roland Garros. Sie trifft nun entweder auf die Paris-Finalistin von 2019, Marketa Vondrousova (CZE-20), oder Paula Badosa (ESP-33).