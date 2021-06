Peru wählt neuen Präsidenten

Die Peruaner wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. Meinungsumfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Stichwahl zwischen der rechtsgerichteten Keiko Fujimori und dem linken politischen Quereinsteiger Pedro Castillo an. Die 46-jährige Fujimori verbrachte mehrere Monate in Haft wegen Korruptionsvorwürfen, die sie bestreitet. Wenn sie gewinnt, wird das Strafverfahren gegen sie während ihrer Amtszeit eingestellt. Erste Ergebnisse werden am Montagfrüh erwartet.