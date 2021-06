88 Tote bei Angriff von Viehdieben auf Dörfer in Nigeria

Eine Gruppe von Viehdieben hat bei Überfällen auf sieben Dörfer im nordwestlichen nigerianischen Bundesstaat Kebbi 88Menschen getötet. Dutzende Angreifer hätten am Donnerstag sieben benachbarte Dörfer überfallen, sagte ein Polizeisprecher des Bundesstaates Kebbi am Samstag. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden am Wochenende zusätzliche Sicherheitskräfte in die Region entsandt, um weitere Angriffe zu verhindern.