Niederlande siegen bei EM-Generalprobe gegen Georgien 3:0

Der letzte Probegalopp der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft vor der EM ist geglückt. Die „Oranjes“ setzten sich am Sonntagabend in Enschede gegen Georgien völlig verdient mit 3:0 durch und gingen im Gegensatz zum 2:2 gegen Schottland am Mittwoch als Sieger vom Feld. Die Tore für Österreichs EM-Gruppengegner erzielten Memphis Depay (10.) mit einem verwandelten Foul-Elfmeter sowie Wout Weghorst (55.) und Ryan Gravenberch (76.), die erstmals im Teamdress trafen.