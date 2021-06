FPÖ stellt Weichen für Nachfolge von Norbert Hofer

Die FPÖ stellt am Montag die Weichen für die Nachfolge von Norbert Hofer, der letzten Dienstag als Parteichef zurückgetreten ist. Bereits in der Früh dürfte dem Vernehmen nach das Parteipräsidium zusammenkommen. Dabei wird wohl zumindest der weitere Fahrplan bis zum Sonderparteitag festgelegt, der für die Neuwahl eines Parteiobmannes notwendig ist. Nicht unwahrscheinlich schien zuletzt, dass sich die Gremien bereits am Montag auf Herbert Kickl als neuen Parteichef festlegen.