Weltpremiere in Wien: New Yorker Wooster Group spielt Brecht

Beim Gespräch mit der APA im Museumsquartier zeigen sich Fletcher, sein Kollege Ari Fliakos und der Videokünstler Irfan Brkovic verblüfft über die in Wien herrschende lockere Atmosphäre. „Im Freien trägt hier kaum jemand Maske, und das Contact Tracing in den Lokalen scheint wie nebenher zu funktionieren. In New York war das alles immer sehr mühsam und umstritten.“ Auch in New York musste man sich bei den Proben an Regeln halten: Abstand, Masken, Personenobergrenzen. Testungen war dagegen nicht so gut organisiert und selbstverständlich wie hierzulande. Dennoch ging die Arbeit konzentriert voran. Zeit hatte man genug.