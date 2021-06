FPÖ stellt Weichen für Nachfolge von Norbert Hofer

Die FPÖ stellt am Montag die Weichen für die Nachfolge von Norbert Hofer, der letzten Dienstag als Parteichef zurückgetreten ist. Bereits in der Früh um 8 Uhr traf das Parteipräsidium in Wien zu Beratungen zusammen. Klubobmann Herbert Kickl, der wiederholt seine Bereitschaft zur Obmannschaft erklärt hatte, unterstrich dies vor Sitzungsbeginn: Seine Position sei „bekannt“, sagte er. Hofer selbst erklärte, er werde sich bei der Entscheidung nicht einmischen.