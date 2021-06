Mindestens 33 Tote bei schwerem Zugunglück in Pakistan

Bei einem schweren Zugunglück im Süden Pakistans sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 60 weitere seien verletzt worden, teilte der Eisenbahnminister Azam Swati am Montag in der Hauptstadt Islamabad mit. Demnach entgleiste am frühen Morgen (Ortszeit) in der Provinz Sindh ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam. Ein zweiter Zug kollidierte kurz darauf frontal mit diesem. Es wurde befürchtet, dass die Todeszahl weiter steigt.