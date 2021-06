Van der Bellen schenkt Papst Werk von Caritas-Kunstgruppe

Karin Mayer arbeitet seit etwa sechs Jahren in der Kunstgruppe Retz auf kleineren und großformatigen Blättern an Zeichnungen mit Bunt- und Bleistiften. „Mayers farbintensive Zeichnungen setzen sich aus vielen dicht aneinander gegliederten Einzelteilchen zusammen und verschmelzen dann zu einer großen Einheit. In ihrer Gesamtheit lassen die Teilchen oft eine Gruppe von Figuren oder Blumen erkennen, die sich in der Masse auch sofort wieder auflösen können. Oftmals tauchen vereinzelte Motive auf, wie Häuser, Tannenbäume oder Sterne“, hieß es in einer von der Präsidentschaftskanzlei mitgelieferten Werksbeschreibung Mayers. Die Kunstgruppe der Caritas der Erzdiözese Wien für Menschen mit Behinderung gibt es seit den 1980er-Jahren.